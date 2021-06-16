Пробы отбирались на реке Томь (левый берег в районе коммунального моста, Семейкин остров), Сенной Курье, озерах Боярское, Беленькое, ТНХК, Степановское, а также озера в поселках Кисловка и Новый; в рекреационной зоне «Белое озеро»; реке Басандайка в районе поселка Аникино и устье Ушайки.

«По состоянию на 15 июня 2021 года отобрано и исследовано 10 проб - по микробиологическим показателям, 10 - по паразитологическим, 10 - по вирусологическим, 7- по радиологическим показателям. Также проведено исследование 1 пробы почвы на Белом озере. Проведенными исследованиями установлено, что вода и почва соответствуют требованиям безопасности по гигиеническим нормативам во всех указанных водоемах», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что они не выдавали заключения на открытие пляжей на водоемах. Также специалисты предупреждают, что купание в местах, которые не соответствуют санитарным нормам, несет риск для здоровья: заражения инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А, лямблиозом, бактериальной дизентерией, брюшным тифом, холерой.