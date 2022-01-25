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Роспотребнадзор рассказал, сколько школ и классов в Томской области ушло на карантин

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Три школы и 21 класс в Томской области закрыты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Томской области.

В частности, полностью закрыты школы в Парабельском, Каргасокском и Тегульдетском районах и три дошкольных образовательных учреждения в Каргасокском районе.

Также закрыт 21 класс в семи школах Каргасокского, Молчановского, Первомайского районов и г. Томске.

В целом, за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 7237 случаев ОРВИ, заболеваемость выросла на 8,5%. При этом, заболеваемость в возрастной группе 15 лет и старше выше эпидпорога на 6,5%.

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