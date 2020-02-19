Роспотребнадзор рассказал, сколько садиков и школ закрыты на карантин в Томской области

7,5 тысячи человек заболели в Томской области гриппом и ОРВИ с начала эпидсезона. В регионе введен масочный режим и отменены массовые мероприятия, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.





Превышение эпидемического порога наблюдается в четырех районах, а также в Томске.





«В областном центре превышение недельного эпидпорога по совокупному населению составило 17,5 %, среди школьников от 7 до 14 лет на 32,3 %, в группе 15 лет и старше — на 17 %. Постановлением главного санитарного врача региона с 13 февраля на территориях четырех муниципалитетов (Томск, Каргасокский, Кожевниковский и Колпашевский районы) введены ограничительные мероприятия», — сообщает ведомство. Роспотребнадзор отмечает, что при этом по совокупному населению региона уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 15,4%.





На сегодняшний день в Томской области на карантин полностью закрыты восемь школ и шесть детсадов, а также 85 классов в 31 школе.





Напомним, в Томске и области запретили массовые мероприятия из-за эпидемии. Санитарный врач Томской области установил запрет на массовые и спортивные мероприятия в Томске, Каргасокском, Кожевниковском и Колпашевском районах. В свою очередь администрация Томской области сообщила, что отменит все массовые мероприятия в закрытых помещениях, в стационары больниц прекратят пускать посетителей, масочный режим введут в общественных местах и транспорте.





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