Роспотребнадзор рассказал, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

По ее словам, спад заболеваемости может наступить и раньше, если люди начнут соблюдать масочный режим. То есть, носить маску, закрывая нос и рот.

Роспотребнадзор ожидает спада заболеваемости коронавирусом весной. Об этом в прямом эфире рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

«Когда ждать спада пандемии? Тогда же, когда мы ждем спада сезонных заболеваний. Ориентировочно, это ближе к весне, началу лета. К этому времени должна сложиться, хотя и небольшая, но иммунная прослойка по ковид-19», — объяснила Ольга Пичугина.





Она отметила, что именно этим и отличается грипп от коронавируса. Сейчас грипп является управляемой инфекцией, так как у людей есть иммунная память. На коронавирус такой иммунной памяти нет.





«Инфекцией можно управлять с помощью вакцины и когда есть иммунная прослойка. Сейчас управлять коронавирусом мы не можем», — сказала Ольга Пичугина.





По мнению специалиста, рост заболеваемости произошел не только из-за роста сезонных инфекций. Сказались и другие факторы.





«Рост статистики по коронавирусным больным объясняется прежде всего тем, что те, кто летом был в отпуске, приехали, вышли на работу. То есть, начали организовываться коллективы. Повлияло и закрытие дачного сезона, и организация осенних свадеб. Опять же люди вернулись и стали чаще выходить в кафе, рестораны. Однако доказательств, что именно организации общепита служат распространителем инфекции — нет. Напротив, там тщательно соблюдаются санитарные меры», — сказала Ольга Пичугина.





В настоящее время в Томской области установлены 14 156 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 9121 пациентов. Скончался 131 человек.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​