Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к Масленице

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.





«Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее общим продуктом является мука. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание. Плесневение муки сопровождается образованием специфического затхлого запаха», — отмечается в сообщении.







При выборе сметаны и творога необходимо обращать внимание на условия их хранения и маркировку. Так температура хранения не должна быть выше +6 градусов, а в составе не должно быть ничего, кроме молока и закваски.





«Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности: в них накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт», — отметили специалисты.





При выборе замороженных ягод для начинки стоит обратить внимание на то, чтобы они не были слишком перемороженными и слипшимися в один ледяной кусок.





При выборе мяса в Роспотребнадзоре советовали не покупать его у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. В ведомстве подчеркнули, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.