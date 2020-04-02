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02 апреля,
2020
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Роспотребнадзор рассказал, как покупать продукты в условиях пандемии коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях пандемии коронавируса. Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства, не стоит запасаться продуктами сверх необходимого. Специалисты напомнили, что магазины работают бесперебойно и дефицита продукции нет. А вот в залежалых крупах и орехах могут завестись моль и другие вредители.

Роспотребнадзор рассказал, как покупать продукты в условиях пандемии коронавируса

«В первую очередь необходимо составить список необходимых продуктов «с учетом рекомендуемых суточных норм потребления». При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания. В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках», — говорится в сообщении.


Кроме того, нужно сначала выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а потом те, которые находятся в морозильных камерах. Обращать внимание на сроки годности и состав, а на то, в каких условиях продукция хранится в магазине. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем лучше отказаться от покупки, рекомендуют специалисты.

При заказе продуктов и готовой еды удаленно тоже стоит соблюдать гигиену.


«Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру», — отметили в Роспотребнадзоре.


Также стоит обращать внимание на способ доставки, так как скоропортящуюся пищу должны привезти в сумке-холодильнике или в термопакете.


Кроме того, продукты должны быть свежими, в противном случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

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