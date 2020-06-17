Роспотребнадзор рассказал, как будет организован отдых в детских лагерях Томской области

Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях в Томской области заработают загородные лагеря для детей. Также ведомство опубликовало правила работы учреждений.
Ранее региональные власти отмечали, что лагеря будут открыты при ослаблении режима самоизоляции. Сейчас он продлен до 23 июня. Томская область из-за высокого коэффициента распространения вируса находится на первом этапе снятия карантинных мер. Открытие лагерей, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возможно только на третьем этапе.
«Осуществляется одномоментный заезд всех работников лагеря; вводится запрет на работу по совместительству, исключается прием на работу лиц старше 65 лет; осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также одномоментный выезд, с перерывом между сменами не менее двух дней. Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены. Наполняемость отрядов должна составлять не более 50 % от проектной мощности организации отдыха», — говорится в сообщении ведомства.
Там отмечается, что в лагере должны работать не менее двух медработников. Питание детей будет организовано по специальному графику, а массовые мероприятия запрещаются.
На входе в корпусы установят дозаторы. У работников пищеблока должны быть маски и перчатки.
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
В целом в Томской области должны заработать 350 детских лагерей. Санитарно-эпидемиологическое заключение получили 309, остальные в работе у экспертов.
Роспотребнадзор уже выдал 41 предписание с предложениями по проведению капитального или текущего ремонта зданий, систем водоснабжения, канализования, отопления, приобретению оборудования для пищеблоков, медкабинетов, мебели в спальные корпуса. К 15 июня собственники купили недостающее технологическое и холодильное оборудование, медицинские блоки оборудованы на 100 %, проведены косметический ремонт, уборка и противоклещевая обработка территорий лагерей.
Планируется, что отдохнуть в лагерях смогут больше 8 тысяч детей.