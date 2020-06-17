Роспотребнадзор рассказал, как будет организован отдых в детских лагерях Томской области

Ранее региональные власти отмечали, что лагеря будут открыты при ослаблении режима самоизоляции. Сейчас он продлен до 23 июня. Томская область из-за высокого коэффициента распространения вируса находится на первом этапе снятия карантинных мер. Открытие лагерей, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возможно только на третьем этапе.

«Осуществляется одномоментный заезд всех работников лагеря; вводится запрет на работу по совместительству, исключается прием на работу лиц старше 65 лет; осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также одномоментный выезд, с перерывом между сменами не менее двух дней. Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены. Наполняемость отрядов должна составлять не более 50 % от проектной мощности организации отдыха», — говорится в сообщении ведомства.





Там отмечается, что в лагере должны работать не менее двух медработников. Питание детей будет организовано по специальному графику, а массовые мероприятия запрещаются.





На входе в корпусы установят дозаторы. У работников пищеблока должны быть маски и перчатки.