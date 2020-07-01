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01 июля,
2020
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Роспотребнадзор рассказал, где можно купаться в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Санврачи проверили качество воды в томских водоемах. Результаты опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор рассказал, где можно купаться в Томской области

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отобрали воду в реке Томь (правый и левый берег в районе Коммунального моста, Речной вокзал и Семейкин остров), Сенной Курье, озерах Тояновское, Боярское, Беленькое, ТНХК, Степановское, Белом озере, реке Басандайке в районе пос. Аникино; Ушайке (устье, п. Заварзино, п. Восточный), Нестоянке и озере Песчаном в Томском районе.


Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.


Анализы показали, что в реке Томь в районе Коммунального моста вода не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Также в озере Степановском вода не соответствовала требованиям безопасности по паразитологическим показателям. В остальных водоемах показатели качества воды находятся в пределах нормы.


В Роспотребнадзоре предупреждают, что купание в водоемах, в которых вода не соответствует санитарным правилам и нормам, является риском для здоровья и может послужить причиной заражения опасными инфекциями, среди которых энтеровирусы, гепатит А, лямблиоз, бактериальная дизентерия, брюшной тиф, холера.

В конце июня региональный МЧС сообщил о гибели ребенка, который купался в Томи в районе улицы Мельничной. СК возбудил по факту смерти уголовное дело. Сотрудники мэрии, ГИМС и частного охранного предприятия «Айсберг» патрулируют томские водоемы.


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