Роспотребнадзор: псведотуберкулез в бакчарскую школу-интернат занесли мыши

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Во время проверки сотрудники томского Роспотребнадзора нашли мышей-полевок в овощехранилище Крыловской школы-интерната. Именно они, по мнению ведомства, стали причиной вспышки псевдотуберкулеза в учреждении.



Напомним, 2 февраля 30 детей с признаками острой кишечной инфекции из Крыловской школы-интерната Бакчарского района доставили в Томск в инфекционную больницу им. Сибирцева. Вспышку инфекции в учреждении выявили на прошлой неделе. У 28 из 30 госпитализированных медики выявили псевдотуберкулез, еще у двоих детей диагностировали энтеровирус.



«По предварительным результатам эпидемиологического расследования очага псевдотуберкулеза причиной формирования очага могло послужить нарушение технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а так же вторичная контаминация готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке», — пишет томское управление Роспотребнадзора в своем Instagram.