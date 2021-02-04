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04 февраля,
2021
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Роспотребнадзор: псведотуберкулез в бакчарскую школу-интернат занесли мыши

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Во время проверки сотрудники томского Роспотребнадзора нашли мышей-полевок в овощехранилище Крыловской школы-интерната. Именно они, по мнению ведомства, стали причиной вспышки псевдотуберкулеза в учреждении.

Роспотребнадзор: псведотуберкулез в бакчарскую школу-интернат занесли мыши

Напомним, 2 февраля 30 детей с признаками острой кишечной инфекции из Крыловской школы-интерната Бакчарского района доставили в Томск в инфекционную больницу им. Сибирцева. Вспышку инфекции в учреждении выявили на прошлой неделе. У 28 из 30 госпитализированных медики выявили псевдотуберкулез, еще у двоих детей диагностировали энтеровирус.

«По предварительным результатам эпидемиологического расследования очага псевдотуберкулеза причиной формирования очага могло послужить нарушение технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а так же вторичная контаминация готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке», — пишет томское управление Роспотребнадзора в своем Instagram. 

На сегодняшний день в школе-интернате провели необходимые противоэпидемные мероприятия. Нарушения к условиям хранения овощей и содержанию пищеблока, выявленные Роспотребнадзором, устранены. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Крыловская школа-интернат — вспомогательное учреждение, в котором находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в ней учатся 55 человек.

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