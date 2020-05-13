Роспотребнадзор проверил перинатальный центр, где обнаружены случаи заболевания COVID-19

По информации, поступившей в редакцию ТВ2, коронавирус диагностирован у двух медицинских сотрудников Томского перинатального центра: одного из отделения патологии беременных и одного из послеродового отделения. В редакцию ТВ2 позвонила сотрудник перинатального центра. Сейчас медицинским сотрудникам запрещено жаловаться в СМИ по угрозой увольнения, поэтому она попросила об анонимности. Но мы подтвердили данную информацию и по другим источникам.





Передаем разговор дословно (запись разговора имеется в редакции):





— У нас в Томском перинатальном центре двое врачей инфицированы. Это внутренняя информация, официальная бумага, возможно, у начальства есть, но мы ее не видели. Этих врачей на работе сейчас нет. Но еще несколько дней назад они были. И когда мы начали интересоваться, ну ладно они инфицированы, но тогда должны же протестировать весь персонал и пациентов. Нам сказали, что это другое отделение. Они из двух разных отделений: патология беременных и послеродовое отделение. И сказали, что когда кто-то из вашего отделения заболеет, тогда протестируем и вас. Но на мой взгляд это неправильно. Получается, вместо того чтобы людей протестировать и изолировать инфицированных, потому что кто-то ведь может болеть бессимптомно и распространять заразу, мы ждем следующего круга. У нас рассуждают так: а кто работать иначе будет? Если мы всех инфицированных изолируем — работать будет некому. Единственное что сделали, нам разослали смску в WhatsApp:





«Убедительно прошу соблюдать требования эпидемиологической безопасности! В связи с нашими заболевшими сотрудниками нас ждёт проверка Роспотребнадзора в ближайшее время! Требую постоянного ношения масок, поочерёдного питания всех сотрудников!

При выявлении сотрудников без масок, из одновременного питающихся 3-4-х человек за столом, курящих группами — сотрудники будут депремированы!» (орфография и стилистика сообщения сохранены)





— Самое смешное, что масок нам никто не дает. Ходят все, кто во что горазд. Маски не дают уже давно. До этой эпидемии были, сейчас нет. Я бы сказала, что их нет уже с марта. Лично я маску сшила, стираю и проглаживаю. Перчатки одноразовые есть. У нас есть набор так называемый «на роды»: там одноразовые пеленки, одноразовый халат для акушерки, которая принимает роды, шапочки, бахилы, пара масок для врача, для акушерки, кто успеет как говорится. Хотя помнится, Деев говорил, что все медработники Томска полностью всем обеспечены.





По информации из другого источника, сегодня в Томском перинатальном центре действительно работала комиссия Роспотребнадзора. Но пока результатов этой проверки нет.





За комментариями мы обратились в пресс-службу Роспотребнадзора и пресс-службу Томского перинатального центра. Ответов пока не получили. Единственное, что нам сказали в пресс-службе перинатального центра, что они и так с 17 февраля находятся на карантине.





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