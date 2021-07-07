Роспотребнадзор: привитые россияне могут не делать ПЦР-тесты при возвращении из-за границы

Завершившим вакцинацию или переболевшим коронавирусом россиянам не нужно проходить двойное ПЦР-тестирование, когда они возвращаются из-за границы. Изменения вступили в силу с 7 июля, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в документе.

Кроме того, с 7 июля все прибывающие из-за рубежа россияне без прививки от коронавируса и неболевшие должны будут соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. (...) До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — поясняется в постановлении.