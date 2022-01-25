Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Роспотребнадзор предложил проверять работников на ковид дважды в неделю
Новости

Роспотребнадзор предложил проверять работников на ковид дважды в неделю

ТВ2 ТВ2

Роспотребнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата. В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели.

Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.

При этом, за чей счет планируется тестировать сотрудников, не указывается. Глава объединения «Опора России» Александр Калинин отмечает, что рекомендации могут оказаться неисполнимыми для малого и среднего бизнеса, если придется самим оплачивать тесты.

Кроме того, рекомендации Роспотребнадзора не учитывают особенности каждой отрасли, говорят эксперты. Так, у сетевых ресторанов или отелей могут быть тысячи сотрудников, большинство из которых — обслуживающий персонал.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.