Роспотребнадзор предложил проверять работников на ковид дважды в неделю

Роспотребнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Согласно документу, проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата. В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели.
Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.
При этом, за чей счет планируется тестировать сотрудников, не указывается. Глава объединения «Опора России» Александр Калинин отмечает, что рекомендации могут оказаться неисполнимыми для малого и среднего бизнеса, если придется самим оплачивать тесты.
Кроме того, рекомендации Роспотребнадзора не учитывают особенности каждой отрасли, говорят эксперты. Так, у сетевых ресторанов или отелей могут быть тысячи сотрудников, большинство из которых — обслуживающий персонал.