Роспотребнадзор предложил проверять работников на ковид дважды в неделю

Роспотребнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата. В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели.

Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.