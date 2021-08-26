Роспотребнадзор обновил данные о качестве воды в томских озерах и реках

«В 2021 году исследовано 611 проб воды водных объектов на микробиологические показатели, 48 проб на санитарно-химические, 395 проб на паразитологические, 17 проб на радиологические показатели (общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность), 25 проб на вирусологические», — говорится в сообщении.

Региональный Роспотребнадзор провел лабораторные исследования качества воды в реках и озерах Томской области и рассказал, в каких из них вода не соответствует нормам по разным показателям.

Из всех отобранных образцов, вода не соответствовала нормам по гигиеническим и микробиологическим показателям в 24 водоемах. Еще в пяти были отклонения по химическим показателям и в двух по паразитологическим.

Среди них озеро ТНХК и правый берег реки Томь в районе Речного вокзала (паразитологические показатели), устье реки Ушайки (микробиологические показатели), река Басандайка в районе поселка Аникино (микробиологические показатели), озеро в поселке Новый (микробиологические), река Ушайка в районе поселка Заварзино (микробиологические), река Чулым в Первомайском районе (микробиологические), река Берекша у поселка Торбеево Первомайского района (микробиологические), река Яя в районе моста у села Больше-Дорохово (микробиологические), река Итатка в районе автодороги Асино-Томск (микробиологические), река Обь на Шегарском пляже (микробиологические), правый берег Томи в районе Коммунального моста (химические показатели), в районе зоны отдыха Сенная Курья (химические).

Роспотребнадзор не рекомендует купание в этих водоемах. Также для профилактики заболеваний специалисты просят жителей области соблюдать правила: не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах; не отдыхать на загрязненных берегах; не использовать для купания водоемы с загрязненной водой; не мыть авто в реках и озерах.