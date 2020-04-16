Роспотребнадзор: Несмотря на пандемию, вакцинация от клещевого энцефалита продолжается

Несмотря на пандемию коронавируса, вакцинация от клещевого энцефалита в Томской области продолжается. Об этом рассказал журналистам глава отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по региону Андрей Рудиков.

В условиях проведения мероприятий против распространения новой коронавирусной инфекции вакцинация продолжается по эпидемическим показаниям, — сообщали Рудиков. — То есть ставят вакцину, связанную с клещевым энцефалитом, или, например, с Гепатитом А. Поэтому население может обращаться в свои поликлиники, и чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день прививки получили 17,5 тысячи жителей Томской области, из них 3,5 тысячи детей. Это меньше, чем в аналогичные недели прошлого года. Тогда в середине апреля было зарегистрировано почти 38 тысяч прививок.





Андрей Рудиков пояснил, что более низкие темпы вакцинации связаны с задержкой поставок вакцины для детей. Ожидается, что в ближайшее время вакцина поступит в регион и план по прививкам будет выполнен.



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