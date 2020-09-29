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29 сентября,
2020
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Роспотребнадзор нашел нарушения в томском отеле, в котором останавливался Алексей Навальный

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сотрудники томского Роспотребнадзора нашли в отеле «Xander», где останавливался Алексей Навальный, 13 нарушений, которые связаны с несоблюдением санитарных норм и правил. Информация о внеплановой проверке опубликована в едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры.

Роспотребнадзор нашел нарушения в томском отеле, в котором останавливался Алексей Навальный

Согласно отчету, в гостинице не обеспечили хранение чистой посуды в закрытых шкафах, не соблюдают условия хранения продуктов по видам, нет специального места для хранения инвентаря для уборки помещений. Кроме того, на кухне нет инструкции о правилах мытья посуды, персонал не контролирует условия хранения замороженных продуктов, холодильники не оснащены термометрами, а на емкостях для сбора пищевых отходов отсутствуют крышки. В отеле не ведется лабораторный контроль за качеством и безопасностью кулинарии. Также проверяющие нашли в гостинице продукты без сопровождающих документов.


А в смывах с рук повара в ресторане «Вельвет», расположенном при отеле, обнаружили кишечную палочку Enterobacter cloacae. Ее обнаружили и на спецодежде повара, и на используемой им посудой.


Отмечается, что проверка Роспотребнадзора проходила в «Xander» с 20 августа по 16 сентября по требованию прокуратуры Томской области.


Напомним, что в немецкой лаборатории обнаружили следы яда из группы «Новичок» именно на бутылке, которую изъяли из номера отеля, где останавливался Навальный. В отеле Xander прокомментировать информацию о следах яда на бутылке, найденной в одном из их номеров, отказались.

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