Роспотребнадзор нашел и проверит всех, кто летел одним рейсом с заболевший коронавирусом томичкой

«На самом деле такие меры уже проведены, мы прекрасно знаем всех контактных лиц, весь салон самолета. С учетом наших информационных возможностей, установленного порядка взаимодействия со спецслужбами, мы их устанавливаем буквально за часы. Все регионы, с которыми больная контактировала в самолете, на пути следования, они уже установлены и отправлены. За ними уже, скорее всего, установлено медицинское наблюдение», — сообщил Андрей Рудиков.

Томский региональный Роспотребнадзор совместно со спецслужбами установил всех людей, которые летели одним рейсом с томичкой, у которой подтвердился коронавирус. Их, а также тех, кто близко контактировал с заводчицей собак по прилету в Томск, осмотрят медработники, поместят на карантин и возьмут соответствующие пробы, рассказал на встрече с журналистами начальник отдела эпидемиологического надзора Андрей Рудиков.

Он добавил, что тест на коронавирус у заболевшей брали в Шереметьево после прилета. Тогда анализы дали отрицательный результат.





«Это совершенно нормальная ситуация, когда человек пересекает государственную границу, проходит контроль, температуру тепловизиром измеряют, но может быть действительно отрицательной первая проба, может быть нормальной температура тела – человек находится в инкубации. Достаточно яркий пример, когда человек, переходя границу, совершенно здоров, проходя инкубацию, он (вирус — прим. ред.) проявляется. Поэтому и устанавливается карантин 14 дней и на 10 день мы всех обследуем», — объяснил Рудиков.





Отметим, первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. В Англии с ней была и другая томичка. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Сейчас женщина проходит лечение в горбольнице №3. Кроме того, по информации представителя обладминистрации, в настоящее время в инфекционном отделении горбольницы №3 находятся 12 человек, один случай подтвержденный, девять отрицательных результатов теста и еще два исследования находится в работе.





В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.





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