Роспотребнадзор нашел 48 пачек нелегального снюса в томских магазинах

Сотрудники Роспотребнадзора нашли 48 пачек нелегального снюса из томских магазинов, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в рамках проверки было осмотрено 350 магазинов и предприятий общественного питания.

Продукцию без документов, подтверждающих ее безопасность и происхождение, изъяли из оборота. Возбуждены дела об административных нарушениях, которые после расследования направят в суд.





Снюс — измельченный увлажненный сосательный табак. Его выпускают в различных вариациях, с разными вкусами и запахами, а продавцы называют снюс безопасной альтернативой сигаретам. В ряде стран продажа снюса запрещена законом из-за повышенного содержания никотина. Так, по данным специалистов, одна порция снюса содержит в пять раз больше опасного вещества, чем одна сигарета.





В декабре 2019 года Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору разобраться с торговлей жевательными смесями с никотином. Ранее ряд регионов, в том числе Томская область, предлагали запретить продажу снюса несовершеннолетним.