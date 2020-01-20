Добрые новости
20 января,
2020
1
фото
Новости

Роспотребнадзор нашел 48 пачек нелегального снюса в томских магазинах

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сотрудники Роспотребнадзора нашли 48 пачек нелегального снюса из томских магазинов, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в рамках проверки было осмотрено 350 магазинов и предприятий общественного питания. 

Роспотребнадзор нашел 48 пачек нелегального снюса в томских магазинах

Продукцию без документов, подтверждающих ее безопасность и происхождение, изъяли из оборота. Возбуждены дела об административных нарушениях, которые после расследования направят в суд.

Снюс — измельченный увлажненный сосательный табак. Его выпускают в различных вариациях, с разными вкусами и запахами, а продавцы называют снюс безопасной альтернативой сигаретам. В ряде стран продажа снюса запрещена законом из-за повышенного содержания никотина. Так, по данным специалистов, одна порция снюса содержит в пять раз больше опасного вещества, чем одна сигарета. 

В декабре 2019 года Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору разобраться с торговлей жевательными смесями с никотином. Ранее ряд регионов, в том числе Томская область, предлагали запретить продажу снюса несовершеннолетним. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.