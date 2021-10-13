259 протоколов: Роспотребнадзор обнаружил нарушения в организации школьного питания

Нарушения санитарного законодательства при организации питания для детей и подростков выявил Роспотребнадзор в 204 учреждениях Томской области. Роспотребнадзор выдал 204 предписания об устранении нарушений. По итогам проверок, ведомство составило 259 протоколов об административных правонарушениях, ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Всего в этом году специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 343 обследования в детских организациях, в 219-ти использовались лабораторно-инструментальные методы исследований.

«По микробиологическим показателям не соответствовало требованиям технического регламента 0,2% готовых блюд. Количество смывов с посуды и предметов окружающей среды на пищеблоках, в которых обнаружены бактерии группы кишечной палочки, составило 1,4% (в 2020 -2,1%)», – сообщает ведомство.

По данным специалистов, чаще всего при организации питания не соблюдались условия хранения продуктов. Также столовые допускали отступление от утвержденного примерного меню, были выявлены нарушения при отборе и хранении суточных проб, отклонение от калорийности блюд.

В целом, в Томской области горячее питание в школах получают 100% учеников начальных классов и 95% учащихся 5-11 классов.