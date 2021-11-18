Роспотребнадзор: людям с антителами к ковиду могут выдавать QR-коды

Правительство России рассматривает возможность выдачи QR-кодов по уровню антител к COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья, сообщает «Интерфакс».

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — сказала Попова.

Она отметила, что у правительства уже есть варианты, как можно организовать процесс выдачи таких QR-кодов.