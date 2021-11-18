Роспотребнадзор: людям с антителами к ковиду могут выдавать QR-коды

Правительство России рассматривает возможность выдачи QR-кодов по уровню антител к COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья, сообщает «Интерфакс».
«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — сказала Попова.
Она отметила, что у правительства уже есть варианты, как можно организовать процесс выдачи таких QR-кодов.
По словам Поповой вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте в правительстве пока не поднимался. При этом, глава Роспотребнадзора считает, что система QR-кодов, которую ввели во многих регионах России, не нарушает права человека. Она пояснила, что QR-коды вводят только для мест, которые жители страны посещают «не по жизненной необходимости», а для удовольствия, и где проконтролировать степень контактов невозможно.
В Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.
Томский областной суд принял к производству иск противников введения QR-кодов к администрации региона. Подписавшие иск выступают против распоряжения, обязывающего граждан при посещении общепита и торговых центров иметь с собой результаты отрицательного ПЦР-теста. Ранее местные активисты записали обращение к Владимиру Путину, попросив отменить режим QR-кодов, который, по их мнению, нарушает Конституцию и ряд других законов РФ, а также ведет к сегрегации населения.