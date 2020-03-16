Роспотребнадзор: Коронавирус может передаваться через наличные деньги

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых — до девяти дней . Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают чистые банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.

ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах, сообщает российское ведомство. «ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», — говорится в сообщении Роспотребнадзора .

Кроме того, Роспотребнадзор опубликовал список мифов и ложных представлений об инфекции в связи c распространением коронавируса.

Передача вирусного возбудителя COVID‑19 происходит не только в районах с жарким влажным климатом.

По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя COVID‑19 может происходить в любых районах, включая районы с жарким влажным климатом. Если вы проживаете или направляетесь в район, в котором зарегистрированы случаи COVID‑19, принимайте меры защиты вне зависимости от климатических условий. Регулярное мытье рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID‑19. Эта мера позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к глазам, рту или носу.

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV)

Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями. Самым эффективным способом профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом?

Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет.

По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом?

Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди, или молодежь тоже восприимчива к этой инфекции?

Заразиться новым коронавирусом (2019-‎nCoV) могут представители всех возрастных категорий. Как представляется, пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.

ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например, посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.

Новый коронавирус (2019-nCoV) – это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Тем не менее пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Существуют ли лекарственные средства, предназначенные для профилактики или лечения новой коронавирусной инфекции?

На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV), нет.

Тем не менее инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия. В настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств против нового коронавируса, и им предстоит пройти клинические испытания. ВОЗ совместно с рядом партнеров оказывает помощь в целях ускорения работы по созданию новых лекарственных средств.