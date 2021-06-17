Роспотребнадзор: Еженедельный прирост заболевших ковидом в Томской области составляет 20%

«Лето для респираторных инфекций – это благополучный период, но коронавирус повел себя по-другому – начал рост в июне, когда только наступила жара. Мы ожидали, что инсоляция повысится, понизится уровень респираторных заболеваний, но пока видим обратную тенденцию. Прогнозов как она (коронавирусная инфекция) будет дальше развиваться – уйдет или будет расти – мы пока не знаем, это зависит только от нас», – рассказал Рудиков в ходе пресс-конференции. Он отметил, что специалисты не ожидали роста заболеваемости летом, но пока сложно сказать, что это: начало третьей волны ковида или окончание второй.

С начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 33 398 человек. Общее число выздоровевших пациентов составляет 31 933 человек. Скончались 450 пациентов.

Добавим, что Северск не входит в данную статистику. По состоянию на 16 июня​​ на территории Северска выявлено​ ​7800 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7614 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 57​ ​​ пациентов,​ 40​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

По данным оперштаба, в регионе 18,8% свободных коек для лечения ковид-больных. До конца месяца в регионе действует режим ограничений. В частности, запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.