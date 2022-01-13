Правительство предупредило о скором росте заболеваемости ковидом из-за «омикрона»

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова на совещании президента с кабмином сообщила о том, что из-за высокой скорости распространения нового штамма коронавируса «омикрона» в ближайшее время показатели заболеваемости коронавирусом будут кратно расти, сообщает Интерфакс. В регионы России волна, по прогнозам, может дойти уже через две недели.

По словам Голиковой, анализ распространения штамма за рубежом и обозначившаяся тенденция выявления его в Москве и области показали, что «омикрон» от трех до семи раз более заразный.

«Мы предполагаем, что при такой контагиозности (нового штамма коронавируса "омикрон") показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены. И система должна быть готова принять этот удар и подготовить исчерпывающие меры для того, чтобы можно было своевременно на него реагировать и оказывать надлежащую медицинскую помощь», — отметила вице-премьер.

На следующей неделе во вторник премьер-министр РФ планирует провести совещание со всеми регионами, на котором обсудят предполагаемые меры.

Владимир Путин в свою очередь добавил, у властей есть пара недель на подготовку.

«Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться. Поэтому нужно быть к этому готовыми. Пожалуйста, прошу вас в самое ближайшее время, Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства), проработать это с регионами РФ», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что значительный рост заболеваемости COVID-19 на фоне распространения «омикрона» прогнозируют в столице в течение 7-10 дней. «Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости», — заявил он.

Отметим, на данный момент в России выявлено 698 случаев «омикрона» в 13 регионах. По словам Татьяны Голиковой, большая часть этих случаев пока приходится на Московскую область.