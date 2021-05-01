Росомаха впервые за несколько лет попала в объектив фотоловушки Байкальского заповедника

В Байкальском заповеднике в объектив фотоловушки попала росомаха. По словам директора заповедника Василия Сутула, несколько лет в сотрудники заповедника не встречали даже следы хищника. «Редкий гость — росомаха на побережье Байкала в Байкальском заповеднике. Первая фотография (сделана фотоловушкой), — написал Василий Сутула в Facebook. — Многие годы и следы не встречались».

Росомаха — хищное млекопитающее семейства куньих. Животное живет в тайге, лесотундре и тундре Евразии и Северной Америки. В России росомаха распространена в Сибири, на Дальнем Востоке, в Карелии, Республике Коми, на Камчатке, а также в Псковской и Новгородской областях.





Общая численность росомах составляет около 30 тысяч особей. Международная Красная книга относит животное к малоуязвимым видам, но разные страны и регионы включают росомаху в число охраняемых.



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