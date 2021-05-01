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01 мая,
2021
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Росомаха впервые за несколько лет попала в объектив фотоловушки Байкальского заповедника

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

В Байкальском заповеднике в объектив фотоловушки попала росомаха. По словам директора заповедника Василия Сутула, несколько лет в сотрудники заповедника не встречали даже следы хищника. 

«Редкий гость — росомаха на побережье Байкала в Байкальском заповеднике. Первая фотография (сделана фотоловушкой), — написал Василий Сутула в Facebook. — Многие годы и следы не встречались». 

Росомаха — хищное млекопитающее семейства куньих. Животное живет в тайге, лесотундре и тундре Евразии и Северной Америки. В России росомаха распространена в Сибири, на Дальнем Востоке, в Карелии, Республике Коми, на Камчатке, а также в Псковской и Новгородской областях.


Общая численность росомах составляет около 30 тысяч особей. Международная Красная книга относит животное к малоуязвимым видам, но разные страны и регионы включают росомаху в число охраняемых. 

Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

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