Рособрнадзор уточнил даты ЕГЭ

«Принятое коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщается на официальном сайте Рособрнадзора, первые ЕГЭ, как и говорилось ранее, стартуют 29 июня. Однако экзамены 29 и 30 июня будут предварительными пробными.

В ведомстве прошло заседание по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы, на котором окончательно утвердили новый календарный план экзаменов.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Рособрнадзора решили следом за пробными экзаменами начать этап очной сдачи ЕГЭ с 3 июля.





В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля – самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.





Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам.





«Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы», — говорится в сообщении Рособрнадзора.





Также 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.





Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что для вузов важно провести в этом году две волны зачисления.





«Мы со своей стороны – вузовское сообщество, готовы сделать все необходимое для этого. Также мы рассчитываем начать учебный год традиционно с 1 сентября», — сказал он.





Также в ведомстве отметили, что считают важным ближайший месяц перед экзаменами выделить учителям для возможности отдыха.





Добавим, в 2020 году ЕГЭ будут сдавать лишь те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, аттестаты можно получить без сдачи экзаменов.





В Томской области в 2020 году, по данным областной администрации, сдавать ЕГЭ для поступления в вузы планируют около пяти тысяч школьников.





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