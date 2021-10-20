Рослесинфорг внес Томскую область в тройку регионов, где хуже всего заботятся о лесе

Рослесинфорг оценил лесохозяйственные мероприятия и использование лесов в 24 регионах России. Специалисты проверили почти четыре тысячи участков, больше половины из них находятся в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. В топ-три региона, где выявили больше всего нарушений в использовании лесов и уходе, вошли Томская область, Тува и Иркутская область.

При составлении рейтинга Рослесинфорг оценивает 38 видов лесохозяйственных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и использованию лесов. Специалисты проверяют, как леса берегут от пожаров, здесь речь идет в том числе о том, насколько эффективно построены и реконструированы лесные дороги, есть ли противопожарные разрывы, пожарные водоемы, проложены и прочищены ли лесные просеки. Второй блок оценки - защита лесов. Сюда относится оценка санитарных рубок, удаление больных и застарелых насаждений. Третий блок о воспроизводстве и лесоразведении. Здесь оценивают уход за молодыми деревьями, обработка и минерализация почвы для посадки, уход за семенами. В последнем блоке изучают использование лесов: насколько добросовестно арендаторы участков заготавливают древесину, не выходят ли за границы рубки, убирают ли за собой. Качество проведения лесохозяйственных мероприятий проверяют методом натурного обследования. На проверку одного лесничества специалисты Рослесинфорга тратят 2-3 недели. По итогам проверки формируют отчет, в котором есть данные по каждому лесничеству субъекта, в котором проводились работы.

«Самая напряженная ситуация с заботой о лесах оказалась в сибирских регионах. Здесь тройку антилидеров возглавила Томская область, нарушения обнаружены на 68% из 109 проверенных участков. Следом идет Республика Тыва – нарушения выявлены на 52% из 58 участков, еще половина из 547 проверенных участков, на которых были обнаружены нарушения, приходится на Иркутскую область», — сообщает Рослесинфорг.

Ведомство отмечает, что по результатам выборочной оценки за 12 лет в Иркутской области и Республике Тыва систематически нарушают правила проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и использованию лесов. В Томской области после последней проверки двухгодичной давности доля нарушений не изменилась.