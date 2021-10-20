Рослесинфорг внес Томскую область в тройку регионов, где хуже всего заботятся о лесе

Рослесинфорг оценил лесохозяйственные мероприятия и использование лесов в 24 регионах России. Специалисты проверили почти четыре тысячи участков, больше половины из них находятся в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. В топ-три региона, где выявили больше всего нарушений в использовании лесов и уходе, вошли Томская область, Тува и Иркутская область.
При составлении рейтинга Рослесинфорг оценивает 38 видов лесохозяйственных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и использованию лесов. Специалисты проверяют, как леса берегут от пожаров, здесь речь идет в том числе о том, насколько эффективно построены и реконструированы лесные дороги, есть ли противопожарные разрывы, пожарные водоемы, проложены и прочищены ли лесные просеки. Второй блок оценки - защита лесов. Сюда относится оценка санитарных рубок, удаление больных и застарелых насаждений. Третий блок о воспроизводстве и лесоразведении. Здесь оценивают уход за молодыми деревьями, обработка и минерализация почвы для посадки, уход за семенами. В последнем блоке изучают использование лесов: насколько добросовестно арендаторы участков заготавливают древесину, не выходят ли за границы рубки, убирают ли за собой. Качество проведения лесохозяйственных мероприятий проверяют методом натурного обследования. На проверку одного лесничества специалисты Рослесинфорга тратят 2-3 недели. По итогам проверки формируют отчет, в котором есть данные по каждому лесничеству субъекта, в котором проводились работы.
«Самая напряженная ситуация с заботой о лесах оказалась в сибирских регионах. Здесь тройку антилидеров возглавила Томская область, нарушения обнаружены на 68% из 109 проверенных участков. Следом идет Республика Тыва – нарушения выявлены на 52% из 58 участков, еще половина из 547 проверенных участков, на которых были обнаружены нарушения, приходится на Иркутскую область», — сообщает Рослесинфорг.
Ведомство отмечает, что по результатам выборочной оценки за 12 лет в Иркутской области и Республике Тыва систематически нарушают правила проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и использованию лесов. В Томской области после последней проверки двухгодичной давности доля нарушений не изменилась.
«Чаще всего в регионах-аутсайдерах пренебрегают правилами лесовосстановления. Например, нарушается технология ухода за лесными культурами, а также правила посадки, не обеспечивается их сохранность, из-за чего падает плановая динамика лесовосстановления. Также арендаторы оставляют на участках завалы неликвидной древесины, порубочных остатков или промышленного мусора, что затрудняет рост молодого леса. Еще одна основная проблема – отсутствие благоустроенных зон отдыха, что является причиной образования мусорных свалок и повышения вероятности возникновения пожаров, причиной которых являются разведенные в необустроенных местах костры», — объясняет Рослесинфорг.
В целом по стране Сибирь имеет самый высокий процент нарушений при проведении лесохозяйственных мероприятий и использованию лесов. Кроме тройки регионов-аутсайдеров в округе проверили Красноярский край (36% лесных участков с нарушениями из 338 проверенных) и Новосибирскую область (27% лесных участков с нарушениями из 75 проверенных).
Чуть лучше, чем в Сибири обстановка в регионах Северо-Запада, Урала и Приволжья. Там в среднем в каждом округе нарушения были обнаружены на трети проверенных участков. Лучше всего обстановка в Псковской, Вологодской, Ульяновской областях и Республике Удмуртия, хуже – в Архангельской и Кировской области, республиках Коми и Карелия.
Бережнее всего к лесам, по оценке Рослесинфорга, относятся и охраняют от пожаров в Ставропольском крае – нарушения обнаружены лишь на 12,5% из 24 проверенных участков, та же доля лесных участков с нарушениями у Еврейской автономной области, но здесь было оценено почти вдвое больше участков – 56. Также в тройке лидеров Вологодская область – 12,8% лесных участков с нарушениями из 282 обследованных.
Отметим, качество ведения лесного хозяйства учитывается при оценке работы губернаторов, «главных лесников» регионов и рядовых лесничих. За некачественную работу может грозить увольнение.
«Повторные нарушения могут стать поводом для оптимизации расходов на содержание аппарата органа государственной власти, уполномоченного в области лесного хозяйства за счет уменьшения размера субвенций из федерального бюджета», — говорится в сообщении.
Читайте также: