Красноярский край стал первым в России по незаконным рубкам леса

Рослесинфорг подвел итоги дистанционного мониторинга лесничеств за первые три месяца 2021 года. По данным федерального агентства, больше всего нелегальных заготовок леса выявили в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Первое место по количеству нарушений в СФО и по стране занял Красноярский край. С января по март в регионе выявили 13,3 тысячи кубометров нелегальных рубок, ущерб эксперты оценили в 75 млн рублей. В среднем на 1 млн га леса «черные лесорубы» заготовили здесь 1405 кубометров древесины.





На втором месте антирейтинга Рослесинфорга Иркутская область. Здесь за первые три месяца 2021 года зафиксировали 26 нелегальных рубок. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 36 тысяч кубометров, ущерб достиг 346 млн рублей.





Замыкает первую тройку регионов Республика Бурятия. Здесь с января по март выявили около 470 кубометров нелегально заготовленной древесины общей площадью 13,8 га, размер вреда от них оценили в 7,2 млн рублей. Бурятия – лидер по нарушениям среди дальневосточных регионов, где в среднем на 1 млн га приходится 104 кубометра нелегально срубленной древесины.





В Томской области, как сообщало ранее Агентство новостей ТВ2, с начала 2021 года выявлено 47 фактов незаконной заготовки древесины, из них 30 с выявленными лицами. Общий объем незаконной заготовки составил 1789 кубометров с ущербом 11,6 млн рублей. Подробнее о легальных и нелегальных рубках леса в регионе читайте в статье «Чем дальше в лес».

