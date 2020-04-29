Рослесхоз заявил, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество лесных пожаров выросло 1, 7 раз, при этом 95% горящих территорий приходится на Сибирь.

Человеческий фактор

Как считает глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, ухудшение ситуации связано с режимом всеобщей изоляции.

«Очень плохо [сказывается самоизоляция], — заявил Аноприенко в интервью “Известиям”. — Если в начале марта наша отраслевая статистика фиксировала уменьшение количества термоточек по сравнению с 2019 годом в пять раз, то уже начиная с 20-х чисел марта пошел всплеск пожаров по всей стране. Это может быть связано с тем, что в дни, объявленные нерабочими (с 28 марта), люди самоизолировались на природе и забыли о правилах пожарной безопасности».

Он отметил, что как и всегда, главная причина пожара - человеческий фактор, а чаще всего огонь переходит на лес от несанкционированных сельхозпалов и костров на берегах водоемов. Сейчас, по словам Аноприенко, самая тяжелая обстановка по лесным пожарам сложилась в Забайкальском крае и Бурятии. В целом по данным Авиалесохраны, более 95% всех действующих лесных пожаров приходятся на Сибирь, горят более 57, 8 тысяч га. Очаги находятся в Забайкалье, Бурятии, Хакасии, Туве, Красноярском крае, республике Алтай, Томской и Иркутской областях. Всего с начала 2020 года огонь прошел около 477 га (в прошлом году этот показатель был - 382 га). Из положительных тенденций - снизилась средняя площадь пожара — со 195 до 140 га.

В Томской области, по информации обладминистрации, сгорело 200 га леса. Только за выходные, 25 и 26 апреля, в регионе фиксировали 15 пожаров в лесах Шегарского, Асиновского, Кожевниковского, Зырянского и Томского районов. Причина возгораний - нарушение правил пожарной безопасности местным населением. Сейчас в лесах Томской области установилась высокая пожарная опасность - 3,8 баллов из 5ти.

Всего с начала 2020 года в регионе потушили 54 лесных пожара на площади 777,3 гектара. Большая часть из в Томском районе — 15 пожаров, Шегарском — 13, Асиновском — 13.

Какие бывают пожары и кто их тушит?

Природные пожары бывают трех видов: травяные палы (или поджоги травы), лесные пожары и торфяные пожары. Травяные палы чаще всего возникают по вине людей, часто по неосторожности из-за непотушенных окурков, спичек, костров, пыжей охотничьих ружей. Тушение занимаются разные органы: если трава горит на сельхозземлях или землях поселений - МЧС. Тушить могут собственным силами, государственной противопожарной охраны и муниципалитетов. Статистический учет таких возгораний, по данным “Гринпис Россия”, не ведется, поэтому объективных данных по выгоревшим площадям получают только с помощью космониторинга.

Лесные пожары возникают по тем же причинам, что и палы. Редко огонь может вызвать молния при грозе. Лесные пожары разделяют на низовые - когда горят кустарники, трава и подстилка, и подземные - когда основной огонь охватывает глубокую лесную подстилку или торф. По данным “Гринпис”, основную работу по борьбе и учету таких пожаров делают лесничие и Авиалесохрана. МЧС и противопожарные службы региона включаются в тушение, если вводится режим ЧС или возникает угроза для населенных пунктов. В официальной статистике отражается только площадь пожаров, случившихся на землях лесного фонда.

Торфяные пожары часто начинаются от поджогов травы на осушенных болотах. Летом и осенью причиной часто бывают разведенные на торфяниках костры и брошенные окурки. Специалисты считают, что торф никогда не самовозгорается в природе, даже в очень жаркую погоду. Для тушения торфяного пожара требуется много воды, здесь задействуют помпы и пожарные насосные станции, установленные возле водоемов. Кто будет тушить такой пожар, зависит от местоположения. Если осушенное болото относится к землям лесного фонда, ответственны лесничие. Если площади относятся к брошенным торфоразработкам, сельскохозяйственным или промышленным землям - МЧС.

Фото: Гринпис Россия

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