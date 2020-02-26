Рослесхоз: Наибольшие объемы вырубок в Сибири были выявлены при помощи спутников

Две трети незаконных вырубок леса в 2019 году были обнаружены с помощью спутникового мониторинга. В 2020 году применение космических средств мониторинга увеличится, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

По данным Рослесхоза, в 2020 году планируется увеличить объем проводимых наблюдений с помощью спутников на 23 %. Всего из космоса в этом году будет контролироваться 171,5 миллиона гектар лесов в 32 регионах, при этом 25 миллионов гектар в 13 регионах будут отслеживаться непрерывно. Например, дистанционный мониторинг будет распространен на всю территорию Иркутской области, которая лидирует по объемам незаконных рубок.

«Наибольшие объемы незаконных рубок зафиксированы в Иркутской и Томской областях, Красноярском и Забайкальском краях и Республике Бурятия. В целом дистанционный мониторинг позволил выявить около 70 % случаев незаконных рубок на землях лесного фонда», — говорится в сообщении.

В Рослесхозе подчеркнули, что постоянно наращивают космические средства мониторинга. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом площадь непрерывного спутникового слежения увеличилась в два раза, а в целом отслеживаемые из космоса площади увеличились на 27 %.





«Дистанционный мониторинг использования лесов зарекомендовал себя как эффективный инструмент контроля и защиты зеленого пояса страны от негативного воздействия, в том числе и незаконных рубок», — отметили в Рослесхозе.





Ранее замгубернатора по агропромышленности Андрей Кнорр рассказывал, что в лесной отрасли наблюдаются положительные тенденции — власти удается бороться с незаконными рубками, которых за последние 3 года стало в два раза меньше.





«Мы улучшили материально-техническую базу, провели инвентаризацию, создали три мобильные группы для контроля. Незаконных рубок с 2016 года стало меньше в два раза. Стали больше привлекать граждан к административной ответственности. Выросли в два раза и суммы штрафов. Доля тех, кого привлекли к уголовной ответственности, выросла», — подытожил Андрей Кнорр.