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10 февраля,
2021
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«Роскосмос» выведет на орбиту спутник с кузбасским углем

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) вместе с «Роскосмосом» планируют создать наноспутник для мониторинга лесных пожаров. На нем в космос хотят запустить 300 грамм кузбасского угля. 

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

Создание спутника «Кузбасс-300» приурочено к трехсотлетию с начала промышленного освоения Кемеровской области. «Одной из его особенностей будет то, что в этом спутнике будет заложен символ Кузбасса — 300 граммов угля», — цитирует ТАСС врио ректора КузГТУ Алексея Яковлева.

Вместе с учеными созданием спутника займутся школьники из центра научного и инженерно-технического творчества на базе университета. «Кузбасс-300» оснастят инфракрасной камерой для зондирования земли и выявления лесных и техногенных пожаров. Кроме того, он будет передавать сообщение о трехсотлетии Кузбасса на 10 языках мира.


Проект спутника получил финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 2,5 млн рублей, еще столько же на его создание выделит университет. Вывести «Кузбасс-300» на орбиту планируют уже в 2021 году. 

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