«Роскосмос» предупредил томские власти о предстоящем запуске ракеты «Союз-2.1б»

«Роскосмос» запланировал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Арктика-М» с Байконура на 28 февраля. Отделяемые части ракеты могут упасть на территории области. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«28 февраля в 09:55 (мск) с космодрома «Байконур» планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом «Арктика-М». Зона падения отделяющихся частей частично попадает на территорию Бакчарского района Томской области», — говорится в сообщении.





В качестве резервных дат пуска запланированы даты: 1 марта (09:51 мск), 2 марта (09:47 мск) и 3 марта (09:43 мск). Район падения отделяющихся частей ракеты-носителей (вторая ступень и створки головного обтекателя) частично расположен на территории Бакчарского района и ограничен эллипсом с размерами осей 80х40 км с центром в 60 км юго-западнее села Новая Бурка.





«Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Местных жителей и всех других мы просим воздержаться от посещения территории района падения в указанное время», — сказал начальник облдепартамента защиты населения и территории Сергей Лукин.





В связи с этим местные власти просят местное население воздержаться от посещения территории района падения, а в случае обнаружения фрагментов — сообщить властям региона.





Для оказания помощи специалистам Роскосмоса на местности в Бакчарский район на высокопроходимой технике выдвинулись сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы.