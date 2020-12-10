«Роскосмос» определился с датой запуска ракеты «Ангара-А5»

«Роскосмос» запланировал запуск ракеты «Ангара-А5» на 14 декабря. Об этом сообщает администрация Колпашевского района, на территорию которого могут упасть отделяемые части ракеты.

«По информации, полученной департаментом защиты населения и территории Томской области от ГК «Роскосмос», планируется запуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома «Плесецк». Время пуска - 14 декабря 08:50 (мск)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что район падения отделяющихся частей ракет-носителей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Его территория ограничена 8 тыс. кв. км с центром в 65 км северо-западнее озера Треш.





На территории Томской области, как ожидается, упадут вторая ступень и створки головного обтекателя.





В связи с этим местные власти просят местное население воздержаться от посещения территории района падения, а в случае обнаружения фрагментов — сообщить властям региона.





Ранее сообщалось, что запуск ракеты был запланирован на 28 ноября, но его перенесли.









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