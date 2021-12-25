Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД‑Инфо»*

«Что мы об это знаем?

— 13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня;

— 14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий;

— 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам;

— 20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org», — говорится в телеграм-канале «ОВД-Инфо»*.