{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального
Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com. Об этом сообщается в телеграм-канале «Команда Навального».

«То же самое они обязательно сделают и с сайтом Умного голосования votesmart.appspot.com. Регистрируйтесь, пока не поздно!», — говорится в сообщении.

«МБХ Медиа» сообщает, что сайт был заблокирован 15 июня по решению Генпрокуратуры. Ведомство сослалось на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Также заблокированы сайты (включен в реестр иностранных агентов), штабы Алексея Навального** (Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года), сайты Росямы и РосЖКХ, сайт Альянса Врачей. Персональные сайты Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова также заблокированы.

На данный момент работает только сайт «Умного голосования».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* (включен в реестр иностранных агентов), штабы Алексея Навального** (Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) и Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ) (внесен в реестр иноагентов) экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.