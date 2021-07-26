«То же самое они обязательно сделают и с сайтом Умного голосования votesmart.appspot.com. Регистрируйтесь, пока не поздно!», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com. Об этом сообщается в телеграм-канале «Команда Навального».

«МБХ Медиа» сообщает, что сайт был заблокирован 15 июня по решению Генпрокуратуры. Ведомство сослалось на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Также заблокированы сайты (включен в реестр иностранных агентов), штабы Алексея Навального** (Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года), сайты Росямы и РосЖКХ, сайт Альянса Врачей. Персональные сайты Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова также заблокированы.

На данный момент работает только сайт «Умного голосования».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* (включен в реестр иностранных агентов), штабы Алексея Навального** (Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) и Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ) (внесен в реестр иноагентов) экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме.