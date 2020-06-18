Роскомнадзор разблокировал Telegram, который и без того прекрасно работал

Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Такая договоренность достигнута с Генпрокуратурой, сообщается на сайте ведомства. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — сказано в сообщении службы.

Напомним, 15 июня депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о прекращении блокировок Telegram. Авторы проекта закона говорили, что безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят «урон престижу государственной власти». В Минкомсвязи, как и ожидалось, не поддержали законодательную инициативу депутатов. С критикой данного законопроекта выступил также председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он назвал законодательную инициативу своих коллег «нереализуемой».





Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что разблокировка мессенджера позволила бы 30 млн пользователям в России более комфортно использовать сервис. «Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. <…> За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — писал Дуров.