Роскомнадзор разблокировал Telegram, который и без того прекрасно работал

Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Такая договоренность достигнута с Генпрокуратурой, сообщается на сайте ведомства. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — сказано в сообщении службы.
Напомним, 15 июня депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о прекращении блокировок Telegram. Авторы проекта закона говорили, что безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят «урон престижу государственной власти». В Минкомсвязи, как и ожидалось, не поддержали законодательную инициативу депутатов. С критикой данного законопроекта выступил также председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он назвал законодательную инициативу своих коллег «нереализуемой».
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что разблокировка мессенджера позволила бы 30 млн пользователям в России более комфортно использовать сервис. «Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. <…> За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — писал Дуров.
Напомним, в 2018 году Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора из-за того, что представители сервиса не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Массовые блокировки стали причиной сбоя работы российских сайтов и онлайн-магазинов. При этом, несмотря на усилия Роскомнадзора, у большинства пользователей Telegram продолжал работать без VPN и прокси-серверов.
В Томске свои телеграм-каналы до официальной разблокировки завели ректор СибГМУ Ольга Кобякова и депутат Законодательной Думы Томской области, лидер томского отделения «Справедливой России» Галина Немцева.
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