Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube из-за удаления каналов RT

Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать два немецких YouTube-канала Russia Today. Если компания не исполнит это предписание, то видеохостингу может грозить блокировка на территории России, сообщает «Интерфакс».

Ведомство направило письмо руководству Google, «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today». По мнению авторов обращения, Google подобными действиями нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и занимается цензурой. По российским законам, за такие действия генпрокурор или его заместители могут признать интернет-ресурс причастным «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», а Роскомнадзор — выдать предупреждение, отмечается в послании.

«В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — отметили в ведомстве.

28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR) без возможности восстановления. Корпорация Google, которой принадлежит YouTube, объяснила это тем, что каналы распространяли ложную информации о COVID-19. При этом второй канал использовался для обхода ограничений на первом, заявили в Google. Глава RT Маргарита Симоньян назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия» и потребовала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.