Роскомнадзор пригрозил АН ТВ2 блокировкой за новость про акцию с фонариками соратников Навального

10 февраля Агентство новостей ТВ2 на своем сайте опубликовало новость о том, что соратники Навального собираются в День святого Валентина зажечь фонарики во дворах своих домов и предлагают присоединиться к акции другим желающим. 11 февраля мы получили письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.



«Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://tv2.today/News/Soratniki-navalnogo-predlagayut-14-fevralya-vyyti-na-ulicu-s-fonarikami в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.02.2021 № 27-31-2021/Ид1425-21, как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, деятельность которых признанна нежелательной, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», — говорится в письме.





Редакция удалила новость об акции и уведомила об этом Роскомнадзор.





Ранее сообщалось, что Алексей Навальный прилетел после лечения из Берлина в Москву 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево. Ранее ФСИН объявила Навального в розыск в России, так как он, будучи в Германии, не отметился в российской инспекции и нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше». 2 февраля прошел суд, на нем Навальному заменили условное наказание на реальное. После этого соратники Навального объявили о мирных акциях протеста в крупных городах России. Первая акция прошла 23 января, в Томске на нее собрались около трех тысяч человек. Вторая акция 31 января также прошла по всей стране, в Томске на площадке у БКЗ присутствовали около 1000 человек. По данным правозащитных организаций, в дни акций силовики по всей России задержали около 12 тысяч. 4 февраля Леонид Волков сообщил, что соратники Навального не планируют больше акций. Но чуть позже анонсировал мирную акцию с фонариками в день влюбленных.





После этого Генпрокуратура, СК и МВД предупредили о недопустимости несогласованных акций и ответственности за участие в них после того, как сторонники Навального анонсировали акцию с фонариками.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также комментировал акцию с фонариками. Он не смог сказать, расценивается ли предложение сторонников Навального устроить акцию с фонариками как призыв к несогласованным мероприятиям.





«Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки мы ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — цитировал Пескова Интерфакс.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что акция организуется под влиянием Запада.

«Там цветочки бывают, ленточки», — цитирует Интерфакс ее слова, сказанные в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Она отметила, что так обычно готовят акции со стороны США, натовских и брюссельских структур. «Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги. Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа», — сказала Захарова.





А вице-спикер Гордумы Петр Толстой сравнил запланированную акцию с фонариками с действиями «перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда».





В общем, российские государственные структуры, похоже, к попытке устроить 14 февраля флеш-моб с фонариками отнеслись с большой серьезностью. Ну, и промоутировали ее с использованием всех имеющихся ресурсов.





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