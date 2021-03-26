Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор планирует запрашивать номера паспортов, адреса проживания, телефоны и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства.

Согласно документу, у пользователя соцсетей будет возможность выбрать, через какую систему давать согласие на обработку персональных данных — через собственную платформу соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

Если пользователь выберет ЕИС, ему придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту, пишет издание. Из документа следует, что данные всех зарегистрированных в ЕИС пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами».





В проекте Роскомнадзора не уточняется, какие данные интернет-площадка должна запрашивать у пользователя, если он выберет вариант идентификации через ее платформу.





Автор поправок, депутат «Единой России» и представитель Томской области Антон Горелкин, пояснил, что собирать согласия на обработку персональных данных нужно будет только с новых пользователей сервисов. По его словам, в случае несоблюдения соцсетями этих требований им грозит штраф до 100 тысяч рублей.