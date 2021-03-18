Роскомнадзор потребует от операторов передавать данные об абонентах и разговорах

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления правительства о том, что сотовые операторы будут передавать Роскомнадзору детальные сведения об абонентах, включая информацию о звонках с разных устройств, пишет РБК. Ведомство мотивирует необходимость получения данных борьбой с серыми сим-картами.

Согласно проекту, Роскомнадзор получит ФИО абонентов, данные об их месте жительства, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность. О пользователях корпоративных тарифов будут передаваться аналогичные сведения, а также наименование организации, сотрудниками которой они являются. Также ведомство получит информацию о видах звонков, совершенных абонентом или пользователем корпоративных тарифов, а также номере вызывающего и вызываемого абонента, о дополнительном номере вызывающего абонента, о номере, на который осуществляется переадресация вызова. Также сотовые операторы должны передать информацию о факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием оборудования, датчиков, сенсоров.





Как отмечает РБК, в документе говорится, что информация должна автоматически обновляться раз в сутки. Ранее доступ к этим данным имели только сами операторы и правоохранительные органы.





В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на борьбу с серыми сим-картами, которые оформляют на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а после бесплатно раздают. Часто такие номера используются в мошеннических схемах, поэтому возникают трудности с расследованием дел о телефонном мошенничестве.





«Проект уточняет процедуры, описанные в принятых в конце 2020 года поправках в закон «О связи» для борьбы с серыми сим-картами. Поправки предусматривают, что до 30 ноября 2021 года юрлица и индивидуальные предприниматели, заключившие с операторами договоры об оказании услуг своим сотрудникам (так называемые корпоративные абоненты), должны будут внести в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о физлицах — пользователях услуг. После 1 декабря операторы должны будут провести проверку и, если окажется, что в ЕСИА нет сведений или они недостоверные, прекратить оказание услуг такому физлицу. Требования не распространяются на организации, заключившие договор об оказании услуг связи в рамках госзакупок», – пишет РБК.





При этом представитель министерства цифрового развития РФ отметил в беседе с журналистом, что тайна связи будет соблюдаться, а операторы не будут предоставлять содержимое звонков и сообщений.





Участники рынка прокомментировали РБК требования Роскомнадзора. Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков указывает, что доступ к названным данным сейчас есть только у правоохранительных органов. Он отметил, что ведомство может контролировать исполнение операторами обязанностей по «обелению» своих сим-карт, но для этого ему достаточно первичной информации об оформлении договора и о том, как именно была подтверждена личность абонента.





Александр Савельев, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, считает, что предлагаемые для проверки достоверности данных об абонентах меры явно чрезмерны. По его мнению, инициатива может спровоцировать появление «еще одной мегабазы данных с сопутствующими рисками утечек, за которые некому будет отвечать. Кроме того, инициатива охватывает и корпоративные номера, при этом информация о контактах и соединениях сотрудников юрлиц может представлять коммерческую тайну.





«Если инициатива будет принята, это снизит доверие корпоративных клиентов к сотовой связи и вынудит их искать более безопасные методы коммуникаций, вытеснив значительное количество коммуникаций в защищенные мессенджеры и другие подобные средства. А это уже негативным образом может сказаться и на рынке услуг связи, и на интересах государства в целом», — сказал он.





Представитель МТС сообщил РБК, что компания только изучает проект, «однако уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный и некоторая ее часть относится к тайне связи».