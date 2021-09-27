Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» и NGS24 удалить новости о дефиците продуктов в одном из поселков Красноярского края

Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» и NGS24 удалить публикации о перебоях с поставкой продуктов в магазины красноярского поселка Хатанга. Об этом сообщают сами СМИ.

В ведомстве со ссылкой на Генпрокуратуру заявили, что опубликованный текст содержал «недостоверную общественно-значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений».

«Тайга.инфо» пишет, что удалила публикацию из-за угроз РКН заблокировать издание в течение суток, но считает действия регулятора и Генпрокуратуры незаконными и собирается обратиться с иском в суд. «Тайга.инфо» отмечает, что это «первое применение скандального закона о «фейковых новостях» в отношении издания.

Издание также обратило внимание на то, что пост депутата Таймырского районного совета от ЛДПР Михаила Иваницкого, который 16 августа опубликовал в инстаграме видео с пустыми полками в магазине, до сих пор в доступе.

«Уже на протяжение месяца в Хатанге нет продуктов питания таких, как колбаса, мясная продукция, нет молочки, яиц, овощей и фруктов! Невозможно купить даже «борщевой набор»», — писал тогда Иваницкий.

Как пишет «Новая газета», в тексте NGS24 о ситуации с нехваткой продуктов был комментарий исполняющей обязанности главы Хатанги Анны Бетту. Она, как отмечают журналисты, говорила, что «ситуация с перебоями поставок продуктов — сезонная и не угрожает жизни людей».