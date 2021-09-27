Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» и NGS24 удалить новости о дефиците продуктов в одном из поселков Красноярского края
Новости

Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» и NGS24 удалить новости о дефиците продуктов в одном из поселков Красноярского края

ТВ2 ТВ2

Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» и NGS24 удалить публикации о перебоях с поставкой продуктов в магазины красноярского поселка Хатанга. Об этом сообщают сами СМИ.

В ведомстве со ссылкой на Генпрокуратуру заявили, что опубликованный текст содержал «недостоверную общественно-значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений».

«Тайга.инфо» пишет, что удалила публикацию из-за угроз РКН заблокировать издание в течение суток, но считает действия регулятора и Генпрокуратуры незаконными и собирается обратиться с иском в суд. «Тайга.инфо» отмечает, что это «первое применение скандального закона о «фейковых новостях» в отношении издания.

Издание также обратило внимание на то, что пост депутата Таймырского районного совета от ЛДПР Михаила Иваницкого, который 16 августа опубликовал в инстаграме видео с пустыми полками в магазине, до сих пор в доступе.

«Уже на протяжение месяца в Хатанге нет продуктов питания таких, как колбаса, мясная продукция, нет молочки, яиц, овощей и фруктов! Невозможно купить даже «борщевой набор»», — писал тогда Иваницкий.

Как пишет «Новая газета», в тексте NGS24 о ситуации с нехваткой продуктов был комментарий исполняющей обязанности главы Хатанги Анны Бетту. Она, как отмечают журналисты, говорила, что «ситуация с перебоями поставок продуктов — сезонная и не угрожает жизни людей».

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.