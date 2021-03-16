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16 марта,
2021
Новости

Роскомнадзор обьявил, что планирует заблокировать Twitter

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если американская компания не удалит запрещенную информацию. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Вадим Субботин.


«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, — сказал собеседник ТАСС. — Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».


По его словам, если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.


10 марта Роскомнадзор замедлил​ работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент. Тогда же сотрудники ведомства пообещали заблокировать площадку, если та не пойдет на уступки. Однако точные даты исполнения угрозы они на тот момент не называли.


После ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

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