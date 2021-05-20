Роскомнадзор обвинил главреда красноярского канала «ТВК» в «злоупотреблении свободой СМИ»
Роскомнадзор составил протокол по статье «злоупотребление свободой СМИ» на главного редактора на независимого красноярского канала «ТВК» Марию Бухтуеву. Причиной стала перепечатка комментария политолога ВШЭ о том, что за ковидный год депутаты Госдумы не стали беднее.
Журналисты «ТВК» опубликовали сообщение Роскомнадзора с предупреждением о том, что в отношении главреда канала Марии Бухтуевой будет составлен протокол об административном правонарушении. Причиной стала публикация статьи «Пандемия не затронула: эксперт об увеличении доходов депутатов Госдумы в коронавирусный год». Текст состоял из комментария доктора политических наук ВШЭ Юлия Нисневича, в котором ученый объяснял, почему в кризисный год доходы депутатов Госдумы не снизились.
Нисневич в частности отметил, что существуют организации, отслеживающие доходы депутатов, и депутатов это раздражает. В пример политолог привел «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента).
Вот. Вы же тоже увидели, что профессор нагло и демонстративно нарушил все нормы приличия, и когда произнес фразу ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ как порядочный человек должен был добавить фразу «организация выполняющая функции иностранного агента». Но он не сказал! Не сказал!, — написал в фейсбук продюсер «ТВК» Вадим Востров. — И приз в размере 40−50 тысяч рублей уходит в бюджет Российской федерации! Но журналисты этого, увы, не сделали. Потому что хотели злоупотребить свободой массовой информации. И второй приз в размере 4−5 тысяч рублей (с физлица) тоже уходит в бюджет Российской Федерации!
Напомним, ранее Генпрокуратура грозила оштрафовать красноярский канал «ТВК» на полмиллиона рублей за публикацию видео, на котором активисты организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации COVID-19 и заявляют, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет. Этот же ролик опубликовали и ряд других СМИ, однако спустя месяц, 22 апреля, Роскомнадзор направил редакции уведомление о привлечении к ответственности.
Генпрокуратура усмотрела в видео признаки fake nеws, максимальный штраф за которые – 500 тысяч рублей. Редакция «ТВК» обратилась к адвокату правозащитной организации «Агоры» Владимиру Васину. Были собраны объяснения от постоянных зрителей и экспертов, чтобы доказать, что в публикации большинство видят только юмористический подтекст. 3 июня Владимир Васин представил управлению Роскомнадзора дополнительные материалы в защиту телеканала и письменную позицию. В итоге тогда Роскомнадзор посчитал, что в действиях телекомпании и ее главного редактора отсутствует состав правонарушения.
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