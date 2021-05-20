Роскомнадзор обвинил главреда красноярского канала «ТВК» в «злоупотреблении свободой СМИ»

Роскомнадзор составил протокол по статье «злоупотребление свободой СМИ» на главного редактора на независимого красноярского канала «ТВК» Марию Бухтуеву. Причиной стала перепечатка комментария политолога ВШЭ о том, что за ковидный год депутаты Госдумы не стали беднее.

Журналисты «ТВК» опубликовали сообщение Роскомнадзора с предупреждением о том, что в отношении главреда канала Марии Бухтуевой будет составлен протокол об административном правонарушении. Причиной стала публикация статьи «Пандемия не затронула: эксперт об увеличении доходов депутатов Госдумы в коронавирусный год». Текст состоял из комментария доктора политических наук ВШЭ Юлия Нисневича, в котором ученый объяснял, почему в кризисный год доходы депутатов Госдумы не снизились.





Нисневич в частности отметил, что существуют организации, отслеживающие доходы депутатов, и депутатов это раздражает. В пример политолог привел «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента).