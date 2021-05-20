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20 мая,
2021
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Новости

Роскомнадзор обвинил главреда красноярского канала «ТВК» в «злоупотреблении свободой СМИ»

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Роскомнадзор составил протокол по статье «злоупотребление свободой СМИ» на главного редактора на независимого красноярского канала «ТВК» Марию Бухтуеву. Причиной стала перепечатка комментария политолога ВШЭ о том, что за ковидный год депутаты Госдумы не стали беднее.

Мария Бухтуева
Мария Бухтуева

Журналисты «ТВК» опубликовали сообщение Роскомнадзора с предупреждением о том, что в отношении главреда канала Марии Бухтуевой будет составлен протокол об административном правонарушении. Причиной стала публикация статьи «Пандемия не затронула: эксперт об увеличении доходов депутатов Госдумы в коронавирусный год». Текст состоял из комментария доктора политических наук ВШЭ Юлия Нисневича, в котором ученый объяснял, почему в кризисный год доходы депутатов Госдумы не снизились.


Нисневич в частности отметил, что  существуют организации, отслеживающие доходы депутатов, и депутатов это раздражает. В пример политолог привел «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента). 

Вот. Вы же тоже увидели, что профессор нагло и демонстративно нарушил все нормы приличия, и когда произнес фразу ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ как порядочный человек должен был добавить фразу «организация выполняющая функции иностранного агента». Но он не сказал! Не сказал!, — написал в фейсбук продюсер «ТВК» Вадим Востров. — И приз в размере 40−50 тысяч рублей уходит в бюджет Российской федерации!  Но журналисты этого, увы, не сделали. Потому что хотели злоупотребить свободой массовой информации. И второй приз в размере 4−5 тысяч рублей (с физлица) тоже уходит в бюджет Российской Федерации!

Напомним, ранее Генпрокуратура грозила оштрафовать красноярский канал «ТВК» на полмиллиона рублей за публикацию видео, на котором активисты организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации COVID-19 и заявляют, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет. Этот же ролик опубликовали и ряд других СМИ, однако спустя месяц, 22 апреля, Роскомнадзор направил редакции уведомление о привлечении к ответственности. 


Генпрокуратура усмотрела в видео признаки fake nеws, максимальный штраф за которые – 500 тысяч рублей. Редакция «ТВК» обратилась к адвокату правозащитной организации «Агоры» Владимиру Васину. Были собраны объяснения от постоянных зрителей и экспертов, чтобы доказать, что в публикации большинство видят только юмористический подтекст. 3 июня Владимир Васин представил управлению Роскомнадзора дополнительные материалы в защиту телеканала и письменную позицию. В итоге тогда Роскомнадзор посчитал, что в действиях телекомпании и ее главного редактора отсутствует состав правонарушения. 

Рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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