Роскомнадзор начал глушить Facebook в России

Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook в России, сообщается на сайте ведомства. Генеральная прокуратура по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

«Начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — сообщается на сайте Роскомнадзора. Недовольство ведомства вызвало решение соцести ограничить доступ к аккаунтам российских СМИ (в их числе телеканал «Звезда», Lenta.ru и «Газета.ру») из-за публикаций о войне.