«Роскачество» составило антирейтинг небезопасных для детей брендов школьной одежды

Ежегодно «Роскачество» исследует школьную одежду для детей. С 2016 года на качество и безопасность тестировались блузки, юбки и сарафаны, брюки, пиджаки и рубашки. К началу нового учебного года эксперты проанализировали результаты всей ранее исследованной школьной формы и составили антирейтинг производителей, которые из года в год выпускают опасную для здоровья детей одежду.

На протяжении последних пяти лет нарушения по безопасности выявлялись у блузок и сарафанов для девочек, брюк и сорочек для мальчиков брендов «Радуга Дети» и «Cleverly». У блузок для девочек, брюк, пиджаков и сорочек для мальчиков бренда «Orby School».

У бренда «Silver Spoon» небезопасны блузки для девочек, пиджаки и брюки для мальчиков. У «Gulliver» — сарафаны для девочек, брюки и сорочки для мальчиков. У «Valenti Kids»: сарафаны для девочек, брюки и пиджаки для мальчиков. У «Класс и К» — брюки, пиджаки, а также сорочки для мальчиков. У «Katasonov» — блузки для девочек, а также сорочки для мальчиков. У «Noble People» — брюки и сорочки для мальчиков.

Серьезные нарушения требований безопасности связаны прежде всего с гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Если ткань не будет впитывать влагу, отводить ее от тела, а также не будет давать телу «дышать», это может привести к раздражению кожи. Эффект скафандра. У ребенка в такой одежде может повышаться утомляемость и снижаться внимание.