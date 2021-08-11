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Главная Новости «Роскачество» составило антирейтинг небезопасных для детей брендов школьной одежды
Новости

«Роскачество» составило антирейтинг небезопасных для детей брендов школьной одежды

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Ежегодно «Роскачество» исследует школьную одежду для детей. С 2016 года на качество и безопасность тестировались блузки, юбки и сарафаны, брюки, пиджаки и рубашки. К началу нового учебного года эксперты проанализировали результаты всей ранее исследованной школьной формы и составили антирейтинг производителей, которые из года в год выпускают опасную для здоровья детей одежду.

На протяжении последних пяти лет нарушения по безопасности выявлялись у блузок и сарафанов для девочек, брюк и сорочек для мальчиков брендов «Радуга Дети» и «Cleverly». У блузок для девочек, брюк, пиджаков и сорочек для мальчиков бренда «Orby School». 

У бренда «Silver Spoon» небезопасны блузки для девочек, пиджаки и брюки для мальчиков. У «Gulliver» — сарафаны для девочек, брюки и сорочки для мальчиков. У «Valenti Kids»: сарафаны для девочек, брюки и пиджаки для мальчиков. У «Класс и К» — брюки, пиджаки, а также сорочки для мальчиков. У «Katasonov» — блузки для девочек, а также сорочки для мальчиков. У «Noble People» — брюки и сорочки для мальчиков.

Серьезные нарушения требований безопасности связаны прежде всего с гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Если ткань не будет впитывать влагу, отводить ее от тела, а также не будет давать телу «дышать», это может привести к раздражению кожи. Эффект скафандра. У ребенка в такой одежде может повышаться утомляемость и снижаться внимание.

Кроме того, в антирейтинге дополнительно названы марки рубашек для мальчиков, которые получили 0 баллов по итогам исследования 2021 года. Эти изделия уже провалили испытания по показателям безопасности. В ближайшее время их проверят на фальсификат, качество ткани и достоверность маркировки. Детали этого исследования и полный рейтинг «Роскачество» представит до сентября текущего года.

Подробный список изделий с нарушениями требований технического регламента Таможенного союза 007/2011 представлен на портале «Роскачества».

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