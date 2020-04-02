Росгвардия увеличила количество нарядов для разъяснительных бесед с томичами

Полиция продолжает принимать меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Для этого увеличивает число нарядов и проверяет заведения и граждан на соблюдение режима самоизоляции, сообщает УМВД на своем сайте.





«Во взаимодействии с подразделениями Управления Росгвардии по Томской области, увеличено количество наружных нарядов для реализации комплекса мероприятий, направленного на поддержание правопорядка в общественных местах, а также проведение разъяснительных бесед с гражданами», — говорится в сообщении.





Про данным за последние сутки, полицейские проверили более 400 жителей, которые находятся на карантине, выявили 10 нарушений режима. Всего 24 таких нарушения фиксировали в регионе. Также полиция проверяет, все ли заведения соблюдают запрет деятельности. Так, например, выяснилось, что «Салон красоты» на улице Советской продолжал работать. На сотрудников составили административные протоколы. Всего за последние дни возникало три подобных нарушения.





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