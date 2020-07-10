Росгвардия опубликовала видео задержания подозреваемого в преступлении на Хардиковой заимке

В результате совместных действий сотрудников СОБР Росгвардии, следователей и полицейских 6 июля 2020 года был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний томич.

При силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Томской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух работников промысловой базы в Томском районе, сообщается на сайте ведомства.

8 мая 2020 года на территории базы «Хардикова заимка», расположенной в Томском районе Томской области, произошел пожар. После пожара были обнаружены тела двоих сотрудников базы с огнестрельными ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».





Один из источников ТВ2 сообщает, что мотивом к преступлению была месть егерям за пресечение незаконной вырубки елок и конфискацию рыболовных сетей.



«Хардикова заимка» была создана известным томским бизнесменом Юрием Хардиковым – заядлым охотником, рыбаком и любителем природы. Находится заимка неподалеку от республиканского заказника, около границы с Новосибирской областью. Место, в котором находится заимка, называется «черновскими озерами» и относится к Тимирязевскому лесничеству.