Росгидромет: В России скорость глобального потепления в 2,5 раза выше, чем в других странах

В нем говорится, что процесс потепления в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру. Каждые 10 лет температура воздуха в стране увеличивается на 0, 47°C. Этот показатель в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры, которая увеличивается на 0,18°C в каждые 10 лет.

Росгидромет выпустил ежегодный доклад об особенностях климата на территории России в 2019 году. В нем представлены результаты мониторинга климата России за 2019 год, который проводят научно-исследовательские учреждения Росгидромета.

Из данных следует, что быстрее всего температура растет в Северной полярной области. За последние 30 лет среднегодовое значение выросло на 2,43°С, что в среднем по 0,81°С за каждые 10 лет. Из-за потепления ученые фиксируют таяние ледяного покрова и Арктики и уменьшение слоя вечной мерзлоты. Пока специалисты не видят возможностей остановить этот процесс. Даже мировые переговоры и действия пока не привели к замедлению потеплению и снижению выбросов парниковых газов.





Также в докладе говорится, что в мире 2019 год, по данным мониторинга, оказался вторым после 2016 среди самых теплых за весь период наблюдений. В это время время глобальная температура превысила доиндустриальную на 1,1°С. В России он был четвертым среди самых теплых с 1936 года, а средняя температура превысила норму на 2,07°С.





Отметим, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что зима 2019-2020 годов стала самой теплой в России за всю историю наблюдений. До этого температурный рекорд фиксировали зимой 2015-2016 годов.