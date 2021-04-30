Росфинмониторинг включил Штабы Навального в перечень экстремистских организаций

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Штабы Навального внесли в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

У организаций, внесенных в реестр террористических и экстремистских, блокируют банковские счета. Их также лишают возможности открывать новые счета. При этом Леонид Волков ранее отмечал, что организации «Общественное движение «Штабов Навального» юридически не существует.

29 апреля Леонид Волков объявил о закрытии штабов. По словам Волкова, сохранение работы сети штабов невозможно, так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. <…> Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — сообщил Волков.