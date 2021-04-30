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30 апреля,
2021
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Новости

Росфинмониторинг включил Штабы Навального в перечень экстремистских организаций

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Штабы Навального внесли в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

скриншот с сайта Росфинмониторинга
скриншот с сайта Росфинмониторинга

У организаций, внесенных в реестр террористических и экстремистских, блокируют банковские счета. Их также лишают возможности открывать новые счета. При этом Леонид Волков ранее отмечал, что организации «Общественное движение «Штабов Навального» юридически не существует. 


29 апреля Леонид Волков объявил о закрытии штабов. По словам Волкова, сохранение работы сети штабов невозможно, так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. <…> Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — сообщил Волков.

26 апреля штабы Навального объявили о приостановке деятельности. Штабы объявили об этом после того, как сделать это потребовал прокурор Москвы Денис Попов на заседании по признанию ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями. 


Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального экстремистскими организациями. Рассмотрение иска проходит в закрытом режиме. 


Добавим, что политик Алексей Навальный, его соратники Иван Жданов и Леонид Волков являются подозреваемыми по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом говорится в материалах иска о признании структур Навального экстремистскими организациями. 


Дело было возбуждено 4 февраля главным следственным управлением СК России по части 1 статьи 239 УК РФ (Создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы.


*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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