Росфинмониторинг будет следить за денежными переводами гражданам и юрлицам из-за границы

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Госдума планирует запретить гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций и обяжет Росфинмониторинг отслеживать любые денежные переводы частным и юридическим лицам из стран, которые будут включены в закрытый перечень. Об этом сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».



Во вторник, 8 июня, Дума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете на участие граждан в деятельности нежелательных организаций за рубежом. Его внесли члены думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела России во главе с единороссом Василием Пискаревым. Согласно пояснительной записке, комиссии известны факты участия россиян в зарубежных тренингах, где их обучают влиянию на выборы, организации беспорядков и несанкционированных акций. По словам господина Пискарева, эти проекты реализуются через «сеть опорных пунктов по периметру нашей страны — в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине, Грузии и так далее». Ко второму чтению законопроекта господин Пискарев предложил также поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки позволят Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, поступающие с территории определенных государств (их перечень будет утвержден уполномоченным органом и будет относиться к информации ограниченного доступа).

