Росфинмониторинг будет следить за денежными переводами гражданам и юрлицам из-за границы

Госдума планирует запретить гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций и обяжет Росфинмониторинг отслеживать любые денежные переводы частным и юридическим лицам из стран, которые будут включены в закрытый перечень. Об этом сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».
Во вторник, 8 июня, Дума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете на участие граждан в деятельности нежелательных организаций за рубежом. Его внесли члены думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела России во главе с единороссом Василием Пискаревым. Согласно пояснительной записке, комиссии известны факты участия россиян в зарубежных тренингах, где их обучают влиянию на выборы, организации беспорядков и несанкционированных акций. По словам господина Пискарева, эти проекты реализуются через «сеть опорных пунктов по периметру нашей страны — в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине, Грузии и так далее». Ко второму чтению законопроекта господин Пискарев предложил также поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки позволят Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, поступающие с территории определенных государств (их перечень будет утвержден уполномоченным органом и будет относиться к информации ограниченного доступа).
Также будет рассмотрен во втором чтении законопроект о внесудебной блокировке в интернете информации, «порочащей честь и достоинство лица и связанной с обвинением в совершении преступления». Сейчас удаление информации, порочащей честь и достоинство лица, возможно только по решению суда в рамках гражданского процесса. Проект внесен группой депутатов во главе с единороссом Сергеем Боярским. Прокуратура по запросам граждан должна будет после проверки направлять в Роскомнадзор требование о блокировке в интернете информации, порочащей заявителей. По мнению некоторых экспертов, законопроект может быть направлен против расследований Алексея Навального. Отметим, что ко второму чтению господин Боярский исключил из законопроекта норму о необходимости приобщать к заявлению с требованием удалить информацию документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. В первом чтении все три оппозиционные фракции голосовали против этой инициативы.