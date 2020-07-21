Росавиация хочет разрешить международные перелеты из Новосибирска

Росавиация включила Новосибирск в список городов, из которых можно будет улететь за границу, пишут «Известия» со ссылкой на главу ведомства. Международные перелеты также планируют разрешить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Владивостока.

Аэропорты выбирали по географическому принципу — в каждом макрорегионе выбрали один крупный хаб, через который за границу смогут летать и жители соседних городов. По словам собеседника «Известий», ограничить число аэропортов предложил Роспотребнадзор.

Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции, — говорит источник издания.

Список стран, в которые можно будет улететь из шести городов России, пока не известен. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать его совместно. Дата предполагаемого начала перелетов пока не известна.





Ранее сообщалось, что запрет на международные перелеты продлен до 31 июля включительно. До этого распоряжения Росавиация предполагала возобновить их с 15 июля.



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