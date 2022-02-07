В 2022 году возобновятся субсидированные полеты в Стрежевой, Барнаул и Кедровый

Федеральное агентство воздушного транспорта включило в перечень субсидируемых в 2022 году девять маршрутов из Томска. Субсидируемые рейсы выполняют авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «S7» и «Аэрофлот».

«Субсидирование авиаперевозок позволяет авиакомпаниям сделать доступной стоимость билетов при полетах по региональным и межрегиональным маршрутам. Благодаря поддержке губернатора Сергея Жвачкина, в 2022 году из областного бюджета выделены средства на субсидирование авиарейсов в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Улан-Удэ», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Вице-губернатор также сообщил, что в 2022 году продолжится субсидирование из областного бюджета полетов по направлению Томск – Стрежевой. Льготные авиабилеты стоимостью 5 тысяч рублей в одну сторону могут приобрести: молодежь не старше 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Авиаперевозки по маршруту Томск – Стрежевой – Томск решением губернатора субсидируются с 1 июля 2017 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» на воздушном судне АТR-42.

Авиасообщение по маршрутам Томск – Каргасок – Новый Васюган и Томск – Кедровый планируется возобновить в феврале-марте. Средства на их субсидирование предусмотрены в областном бюджете. Сейчас идет запрос предложений от авиакомпаний. По его результатам будут определены перевозчики, с которыми будут заключены соглашения.

Напомним, первый за почти четверть века регулярный авиарейс Томск – Каргасок состоялся 1 октября 2017 года. В 2018 году этот рейс был продлен до Нового Васюгана, а в 2019 году восстановлены полеты в город Кедровый.